富士发布 X100V 相机迪士尼限定版，全球限量 100 部

IT之家 7 月 14 日消息，富士在中国香港推出了 X100V 相机迪士尼限定版，全球限量 100 部，售价 14999 港币（IT之家备注：当前约 13724 元人民币）。

据介绍，这次富士与迪士尼推出特别版 X100V，虽然相机的原功能不变，但无论是包装、机身外观还是配件设计，都揉合精巧细节，细致的工艺上带来别具匠心的新创意。

富士表示，适逢富士摄影器材有限公司 55 周年，本次特别版的部分收益将捐赠至香港公益金以支持其对儿童及青年服务，共 200000 港币（当前约 18.3 万元人民币）。

据IT之家此前报道，富士在 2020 年发布了 X100V 微单相机，采用 2610 万像素 CMOS，还更换了全新 23mm 的 F2.0 镜头，原价为 9790 元，目前难以原价买到。

X100V 相机官方介绍:

X100V 顶部和底部的铝板均由整块的铝片打磨而成，同时对相机手柄、ISO 拨盘和镜筒也进行了一些增强，持握感更佳。X100V 可实现防尘防滴性能。全新的双向翻折液晶触摸屏，能实现直观的触摸控制。X100V 采用了 X-Trans CMOS 4 传感器与 X-Processor 4 处理器，其中传感器为 2610 万像素传感器采用背照式设计，能提高画面质量和动态范围，而其独特的色彩滤镜阵列可控制摩尔纹和杂色，无需采用光学低通滤镜。

X100V 混合取景器经大幅改进后，使拍摄者能够快速轻松地在 0.52 倍放大倍率光学取景器 (OVF) 和 369 万像素 OLED 电子取景器之间进行切换。X100V 支持每秒录制高达 30 帧的 4K 视频或每秒捕获 120p 的 1080p 分辨率的图像。需要极高色彩保真度的视频工作者可以通过外接 HDMI 端口录制 10 位、4:2:2 的色彩，并利用富士胶片先进的色彩再现技术，将胶片模拟技术（如 Eterna）应用到其视频片段中。此外，拍摄者还可以整合多种拍摄功能，如“单色调整”和“彩色正片”，将其创意构想直接延伸到正在录制的片段。

X100V 采用全新 23mmF2.0 镜头，可确保其 X-Trans CMOS 4 传感器的每个细节都得到很好呈现。为了提高分辨率、减少失真和优化微距拍摄性能，该款镜头有了显著的提升，但它仍然保持与可选配件 WCL / TCL 转换镜头相同的整体尺寸和兼容性，同时还保留了其内部 4 档 ND 滤镜。

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