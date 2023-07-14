索尼 APS-C 画幅微单相机 A6700 今日开启预订，9999 元起

IT之家 7 月 14 日消息，据IT之家网友反馈，APS-C 画幅微单相机 A6700 将于今日 12 点在索尼中国微信小程序开启预订，单机身售价 9999 元，标准镜头套装售价 10599 元，SEL 18135 镜头套装售价 12499 元。

A6700 采用约 2600 万像素 APS-C 画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器，搭配先进的 BIONZ XR 影像处理器，在保持紧凑和轻量化设计的同时实现了优异的成像，可实现高感光低噪点的拍摄效果。视频方面支持高达 4K 120p 视频录制，并且支持 14 + 级宽广动态范围，可在复杂环境或弱光的条件下捕捉更多细节。

相机配置了索尼专业电影摄影机系统中的 S-Cinetone 图片配置文件，可呈现自然亮丽的肤色，无需后期调色即可直出电影感视频。

A6700 延用了全画幅微单 Alpha 7R V 的 AI 智能芯片，可实时识别人、动物、鸟类、昆虫、汽车、火车和飞机等七种主体，并实现高精度自动对焦；采用 E 卡口设计，实现 APS-C 画幅与全画幅之间、Alpha 微单与专业摄影机之间机身和镜头的切换。

设计方面，该相机紧凑小巧（约 122mm*69mm*75.1mm，重量约 493g），配备了可触摸侧翻屏，还具有可自定义的前拨盘，以及用于照片、视频和 S&Q 模式的切换拨盘，让操控更灵活。

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