分析称苹果 iPhone 短期内不会采用可拆卸电池设计

IT之家 7 月 14 日消息，欧洲理事会本周早些时候通过了一项新法规，要求手机电池将可被用户自行拆卸和更换。针对这一法令，许多人猜测包括 iPhone 在内，目前市面上主要的智能手机都将对电池设计进行大概，甚至回归可拆卸设计。

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据外媒 9To5Mac 分析，至少在短时间内，包括苹果在内的智能手机厂商完全有办法在符合欧盟新规的情况下保持现有的集成式电池设计。

IT之家此前报道，该法律的标准表述是到 2027 年，“嵌入在设备中的便携式电池应该能够被用户拆卸和更换”。分析认为，仅就法案文本来说，苹果可能会辩称其现行的“自助维修计划”将满足法律要求。

根据新的法律，苹果只需将“自助维修计划”扩展到所有 27 个欧盟国家以及其完整的产品系列，即可满足法案文本要求。考虑到该法案最快 2027 年才会生效，苹果完全有足够的时间进行该计划。

另一方面，一位前 iFixit 员工撰文指出，尽管这项法案长达 129 页，但从头到尾都没有对“易于更换”这一表述进行明确的定义。

此外，分析还认为，从手机厂商的角度来说，集成式的电池设计能带来更轻薄、更防水的用户体验，苹果等厂商自然也会竭尽全力反对修改任何现有的手机电池设计。值得注意的是，一些欧洲的 iPhone 用户也表示他们宁愿 iPhone 不要改变现有的电池设计，并认为欧盟的这项立法“太荒谬了”。

分析最后表示，以最坏的情况看，苹果也可以选择和欧盟通过官司的方式在 2027 年法律生效后继续“拉扯”几年，就算苹果败诉，也大概率会选择提供免费的专用维修工具等替代方式满足欧盟的法律要求。

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