欧洲理事会通过新法规，手机电池将可被用户自行拆卸和更换

IT之家 7 月 13 日消息，欧洲理事会本周早些时候通过了一项新法规，旨在促进循环经济并加强电池和废电池的可持续发展规则。

这项新法规将对所有类型的电池进行全生命周期的监管，包括所有废弃的便携式电池、电动汽车电池、工业电池、起动、照明和点火（SLI）电池（主要用于车辆和机械）以及轻型交通工具（例如电动自行车、电动摩托车、电动滑板车）的电池。

根据这项法规，到 2027 年，“嵌入在设备中的便携式电池应该能够被用户拆卸和更换”。欧盟委员会表示，包括三星、苹果等在内的制造商应该有足够的时间来调整他们的硬件和设计，以满足 2027 年的新欧盟法规。

但是，这是否意味着不需要工具就可以拆卸和更换电池的手机将会回归呢？并不一定。就欧盟的提议而言，便携式电池是指用户可以“使用市场上可获得的工具拆卸”的电池。如果无法做到这一点，欧盟则要求制造商免费提供专用工具。但是，法规并没有规定用户能够在不使用任何工具的情况下更换电池。因此，允许无需工具更换电池的传统手机设计可能并不会复兴。

IT之家注意到，三星已经在遵守欧盟的新规则方面向前迈进了一步。2023 年发布的 Galaxy 手机使用的电池不再粘在框架上。新的电池放在特殊的粘合袋中，用户可以相对容易地拆卸它们，而无需使用热枪或溶剂。

此外，欧盟委员会还为电池制造商设定了新的废旧电池回收目标（到 2027 年底达到 63%，到 2030 年底达到 73%）。欧盟还设定了 2027 年锂回收率为 50%、镍镉电池回收效率为 80% 的目标。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。