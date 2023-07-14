比亚迪首次进军文莱市场，首款发售车型为 ATTO 3

IT之家 7 月 14 日消息，比亚迪近日联同合作伙伴 Maju Motors 在文莱首都斯里巴加湾市举办比亚迪文莱品牌发布会暨 BYD ATTO 3 （元 PLUS 海外版）新车发布会。比亚迪表示，这标志着比亚迪乘用车产品首次进入文莱市场，海外业务布局持续加速。

▲ 图源 比亚迪官微

IT之家从比亚迪官微获悉，BYD ATTO 3 作为比亚迪首款面向全球市场的纯电动乘用车车型，已在多个国家上市，并广受好评。在新西兰、新加坡和泰国等多个市场，BYD ATTO 3 荣获纯电动车销量冠军，深受车主的喜爱，赢得了销量和口碑的双重佳绩。

比亚迪新加坡分公司总经理及文莱市场负责人黄椿荃在发布会上表示：“我们对于比亚迪乘用车首次进入文莱市场感到非常自豪和兴奋。作为一家致力于可持续发展的企业，比亚迪一直将绿色出行视为重要理念。”

黄椿荃还强调：“比亚迪的品牌实力和技术优势已在多个国家和地区获得认可，这为我们进入文莱市场提供了强有力的支持。BYD ATTO 3 的推出将为文莱消费者提供更多选择，带来更环保、更高效的出行方式。”

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