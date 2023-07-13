比亚迪 ATTO 3 获 85 万日元清洁能源推广补贴，为首款获批中国汽车

IT之家 7 月 13 日消息，比亚迪汽车日本公司近日宣布，在售的电动汽车比亚迪 ATTO 3（元 PLUS 海外版）已于 6 月 28 日获得日本国土交通省的型式指定认证。

▲ 图源 比亚迪官微

随后，日本新一代汽车推进中心确认比亚迪 ATTO 3 获批为清洁能源汽车推广补助金（CVE 补助金）计划中 85 万日元（IT之家备注：当前约 43945 元人民币）档位的补助对象车辆，这也是中国汽车品牌首次获得 CVE 补助金认证。

IT之家此前报道，比亚迪今年 1 月开始在日本销售 ATTO 3，这也是比亚迪在日本推出的首款车型。该车在日本市场的含税定价为 440 万日元（当前约 22.7 万元人民币），并于今年 3 月开始交付。在获得 85 万日元的补贴后，比亚迪 ATTO 3 在日本的售价将降至 355 万日元（当前约 18.4 万元人民币）。

比亚迪计划今年在日本建立 20 多个展厅，该公司希望到 2025 年底在日本拥有 100 多家经销商。。作为比亚迪面向全球市场的首款车型，比亚迪 ATTO 3 在 2022 年全年累计出口 40014 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。