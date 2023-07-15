报告称 8 月 19-26 日出售苹果旧款 iPhone 最划算

IT之家 7 月 15 日消息，二手回收商 SellCell 近日发布报告，称每年的 8 月 19 日至 26 日是出售旧款 iPhone 的最佳时机，之后其价值最高会损失 65%。

这份报告回顾了苹果历年新款 iPhone 发布前后，旧款二手 iPhone 的价格情况，IT之家汇总如下：

2021 年，在苹果发售 iPhone 13 之前 28 天（8 月 26 日至 9 月 23 日）

二手 iPhone 11 系列和 iPhone 12 系列的价格最高损失 189 美元，相比较官方推荐零售价格贬值 60%；

2022 年，在苹果发售 iPhone 13 之前（8 月 16 日至 9 月 16 日）

二手 iPhone 12 系列和 iPhone 13 系列的价格最高损失 261 美元，相比较官方推荐零售价格贬值 65%；

该机构因此认为计划升级 iPhone 15 系列的用户，最明智的出售二手 iPhone 时间是 8 月 19 日至 8 月 26 日。

这一方面可以最大限度地保留旧 iPhone，另一方面也不会因为临近新品发布，而导致贬值太过厉害。

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