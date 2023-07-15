Hunetplus 官宣突破性沉积掩模，最高可生产 8000ppi 的 OLED 面板

IT之家 7 月 15 日消息，专攻下一代半导体和显示材料的韩国公司 Hunetplus 昨日发布公告，宣布混合有机和无机材料，成功制造出 OLED 显示面板沉积掩模。

IT之家注：OLED 显示面板主流使用金属板制作沉积掩模，因此也称为精细金属掩模，主要功能是生产 OLED 面板期间，精确将发光有机材料沉积到基板上，确保有机材料精确沉积到薄膜晶体管像素区域，以创建视觉图像。

这种常规掩模工艺成熟，但缺陷是分辨率最高为每英寸 500 个像素点、且存在造价昂贵、重量太重等问题，很难扩大到更大的面板。

Hunetplus 为了解决这个问题，开发出一种突破性的沉积掩模，不仅重量更轻、成本更低，而且可以产出更高像素密度的面板。

具体来说，该公司一直专注于开发 6000 ppi 显示技术，该技术被科学和 ICT 部视为开发延展实境设备的关键。

Hunetplus 表示，新款沉积掩模具备生产 2000-8000 ppi 的超高分辨率的 OLED 面板。

Hunetplus 预测，OLED 显示器中的超精细金属掩膜的全球市场年均增长率预计将超过 30%，所研发的掩膜会受到客户的认可和支持，潜在客户包括苹果、三星、LG、索尼和 Facebook。

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