网易《永劫无间》现已转免，8 月开启交易系统“藏宝阁”

IT之家 7 月 15 日消息，《永劫无间》于 7 月 14 日正式转免，“幻丝拍卖行”【谪星阁】开启，首批谪星系列外观【谪星・狼主】、【谪星・信手斩龙】正式上线。

《永劫无间》将在 8 月开启藏宝阁，谪星系列外观可进行玩家间交易，是否解封、星格的数量将影响外观的价格。

IT之家注意到，网易“藏宝阁”是官方认可的游戏线下交易平台，主要功能为买入和卖出。玩家的每一笔交易都是和游戏数据一一对应的，所有的交易凭据都确切存在，而且交易全程由系统监控，安全能得到充分保障。

值得一提的是，《永劫无间》转免后，对于 7 月 14 日前建立角色的玩家，官方将赠送返魂花主题的宁红夜时装【耀世魂花】、定制头像【共矜】、【共矜宝箱任选礼】x10、以及对应所购买版本定价的金块（标准版 1960 金块、豪华版 3360 金块、终极版 4960 金块）。

7 月 14 日之后进入游戏的新玩家，将拥有一致的局内体验和局外系统，也可购买升级包升级至买断制的三个版本（标准、豪华、终极版）。考虑到匹配平衡，新玩家需要达到一定等级才可参与排位模式。

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