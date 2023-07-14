中超联赛官宣加入足球游戏《EA SPROTS FC 24》，9 月 29 日发售

IT之家 7 月 14 日消息，CSL 中国足球超级联赛今日宣布，中超联赛将加入足球游戏《EA SPORTS FC 24》。EA SPORTS 官博也转发了相关消息，并表示期待在中秋节（9 月 29 日）与玩家不见不散。

IT之家此前报道，EA 足球游戏《EA SPORTS FC 24》已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，将于 9 月 29 日正式上线。《EA SPORTS FC 24》是 EA Sports 结束和国际足联（FIFA）合作之后，推出的首款 EA SPORTS 足球游戏。

EA SPORTS 表示这款游戏新增亮点是 PlayStyles 技术，通过逼真的行为和真实的能力可以让角色实现超常发挥，让游戏体验更个性化和独特。

EA SPORTS 还表示，《EA SPORTS FC 24》拥有超过 19000 名许可球员，30 多个联赛和 100 多个重建的体育场。

HyperMotionV 推动了迄今为止游戏真实性和真实性的最大飞跃，使用来自欧洲男女冠军联赛、英超联赛和西甲 EA 体育等比赛的 180 多场顶级比赛的体积数据，将现实世界足球的节奏和流动性转化为世界游戏。

EA SPORTS 表示，HyperMotion V 仅适用于 PlayStation 5，Xbox Series X|S 和 PC 平台。

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