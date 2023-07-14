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首页 > 游戏之家>游戏快报

中超联赛官宣加入足球游戏《EA SPROTS FC 24》，9 月 29 日发售

2023/7/14 20:43:43 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 14 日消息，CSL 中国足球超级联赛今日宣布，中超联赛将加入足球游戏《EA SPORTS FC 24》。EA SPORTS 官博也转发了相关消息，并表示期待在中秋节（9 月 29 日）与玩家不见不散。

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IT之家此前报道，EA 足球游戏《EA SPORTS FC 24》已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，将于 9 月 29 日正式上线。《EA SPORTS FC 24》是 EA Sports 结束和国际足联（FIFA）合作之后，推出的首款 EA SPORTS 足球游戏

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EA SPORTS 表示这款游戏新增亮点是 PlayStyles 技术，通过逼真的行为和真实的能力可以让角色实现超常发挥，让游戏体验更个性化和独特。

EA SPORTS 还表示，《EA SPORTS FC 24》拥有超过 19000 名许可球员，30 多个联赛和 100 多个重建的体育场。

HyperMotionV 推动了迄今为止游戏真实性和真实性的最大飞跃，使用来自欧洲男女冠军联赛、英超联赛和西甲 EA 体育等比赛的 180 多场顶级比赛的体积数据，将现实世界足球的节奏和流动性转化为世界游戏。

EA SPORTS 表示，HyperMotion V 仅适用于 PlayStation 5，Xbox Series X|S 和 PC 平台。

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关键词：足球中超联赛EA SPORTS FC 24

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