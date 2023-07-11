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首页 > 游戏之家>游戏快报

首支预告放出，《EA Sports FC 24》游戏 7 月 13 日公布更多内容

2023/7/11 7:41:54 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 11 日消息，EA 于去年 5 月宣布终止和国际足联（FIFA）的合作，《FIFA》足球游戏系列将更名为《EA Sports FC》。EA 近日官宣《EA Sports FC 24》游戏，表示将重塑其特许经营权。

EA 今天发布了《EA Sports FC 24》游戏的官方首支预告片，并表示将于 7 月 13 日公布游戏的更多内容。

在这个简短的预告片中，球员丹尼尔・卡卢亚（Daniel Kaluuya）兴奋地描述了只有在“世界级游戏”中才能实现的体验。

预热视频虽然没有展示游戏玩法和引擎渲染细节，但预热视频表明 EA 对重新设计的这款足球游戏充满信心。

IT之家此前报道，据推特游戏博主 @billbil_kun 透露，《EA Sports FC 24》预计将在今年 9 月 29 日正式发售。

billbil_kun 还透露了关于这部作品的更多细节。与《FIFA 23》等同一系列的前作一样，《EA Sports FC 24》同样将会提供标准版和终极版，购买终极版的玩家有望获得提前一周的抢先体验期，作为对比，《FIFA 23》的体验期为 3 天。

如果玩家订阅了 EA Play（EA 的视频游戏订阅服务），自游戏发售当天起可享 10 小时的免费试玩。

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关键词：EASports FC游戏

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