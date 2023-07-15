“度日如年”的感受是怎样产生的，哪些因素会影响我们对时间的感知

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理论认为“生物钟”会使我们产生时间流逝的感觉。但这种生物时钟远非完美，许多因素都会影响它，进而扭曲我们对时间的主观感知。

文 | 克里斯蒂安・贾勒特

译 | 李想

编 | 闻静

原文刊登于《科学焦点》2023.07 期

犹如脉冲式起搏器的“生物钟”

人类和其他一些动物善于准确估计较短的时长，心理学家据此推测，人体中有某种内置的时钟。关于这种时钟，有一种影响深远的说法：生物体内的时钟犹如一台脉冲式起搏器，释放的脉冲被一块“蓄电池”接收，进而使我们产生时间流逝的感觉。

不过我们都知道，这种生物时钟远非完美，许多因素都会影响它，进而扭曲我们对时间的主观感知。对此，一种流行的解释认为，这是通过加快或减慢起搏器释放脉冲的频率而实现的。

以多数人恐惧的高空坠落为例。研究表明，当我们感到害怕时，内置时钟的起搏器会超速运转，脉冲的释放频率会上升。这导致蓄电池接收到更多的脉冲，造成我们高估时间的长短。

以时长 5 秒的坠落为例，如果衡量时间流逝的蓄电池以更快的速度“充电”，坠落者可能会觉得时间已经过去了 7 秒钟。换句话说，主观上感受的时间似乎比实际要长，因此，你才会觉得时间的流逝变慢了，从而产生度日如年的感觉。

即使感觉时间变慢了，也不会有奇迹发生

科学家已经用药物模拟出了同样的效果。增强神经系统唤起的兴奋剂会使人高估时间的流逝速度（感觉时间变慢），而抑制唤起的镇静剂往往会使人低估时间的流逝速度（感觉时间加快）。

喜欢看电影的你可能发现了，动作片中的主角常常会在遭遇突发事件时，经历时间变慢的情况，这让他们对正在发生的事情有了超强的感知能力。如果现实也能如此，那可太酷了。

但是，很遗憾，2007 年的一项研究表明，事实并非如此。科学家让志愿者落入一张安全网，在坠落的过程中向他们展示一张快速移动的图片。结果是，虽然志愿者的确感觉时间变慢了，但他们对图片的辨认能力并没有增强。

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