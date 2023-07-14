Win11 用户升级 7 月更新遇诸多问题：开机 / 关机时间拉长、运行卡顿、断网等

IT之家 7 月 14 日消息，微软在本月的补丁星期二活动日中，面向 Win11 推送了 KB5028185 累积更新，用户升级后版本号升至 Build 22621.1992。

IT之家查询 Reddit 社区、Twitter 社交平台，发现部分 Win11 用户反馈安装 KB5028185 累积更新之后，出现了 PC 运行速度、开机启动速度变慢的情况。

一位 Reddit 用户在帖子中表达了自己的不满：

KB5028185 累积更新就是个垃圾。我安装之前重启和开机时间通常只需要 4 秒半时间，而现在我要在欢迎页面上等待 17 秒。关机时间也明显拉长，只是我没有计时。

另一位用户反馈安装该更新之后，运行游戏和应用程序都变得卡顿。

此外还有用户反馈安装之后出现断网情况，一位用户反馈道：

安装之后我的网卡就停止工作了，我卸载 KB5028185 更新之后，终于重新联网了。

此外还有用户反馈安装 KB5028185 之后虽然没有断网，但是 Wi-Fi 性能连接受限，且无法保持稳定连接。

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