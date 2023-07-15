字节跳动 RPG 游戏《晶核》全平台公测，PC 移动双端互通

IT之家 7 月 15 日消息，魔导朋克动作 RPG《晶核》全平台公测，PC 移动双端互通。

IT之家注：《晶核》属于字节跳动“绿洲计划”中的游戏，所以该游戏归属在字节跳动旗下。

据了解，《晶核》是一款以魔导朋克为题材的大型箱庭式动作 RPG 游戏。在游戏中，玩家将作为冒险家协会的一员来到阿特兰世界探索，寻找世界能量之源晶核的秘密。这个充满危险和挑战的世界将测试每个玩家的勇气和技能。

游戏中有多种不同的基础职业可供选择，每个基础职业共有两个高阶的转职职业。游戏的核心玩法就是动作，官方称游戏中拥有清晰受击、碰撞、击飞动作、环境互动、明确的战斗声效等真实物理反馈。

游戏拥有四大基础职业，八大转职体系，10 + 技能佩戴。

剑士：

魔剑士：该职业机动性非常的强，在对付有盾的敌人的时候也有不俗的表现，破盾的速度非常的快，同时还能够学习聚怪的技能，在面对群攻的时候也拥有快速清理所有小怪的能力，不过自身也有着不小的缺陷，抗打断能力较差，需要玩家拥有比较强的操作技巧，不能够进行灵活走位反应的话，很容易就被敌人给群殴。

狂战士：与魔剑士不同的是，该职业的机动性不高，但是输出能力却比魔剑士要强悍的多，是用机动性换取的爆发能力和输出能力，同时拥有大量的增伤 BUFF 技能，在很多副本当中都能够作为主力输出的存在。

火枪手：

赏金猎人：从名字就能够看出该职业的机动性不一般了，在 PVE 中的表现不高，但是在 PVP 玩法之下能够很好的规避敌人的伤害，可以达到快速脱离危险区域的目的，作为远程输出，该职业欠缺爆发性，输出较低。

枪炮师：拥有高伤害，是爆发流职业，不仅在远程攻击上有不俗的表现，在近战方面也有不少的输出能力，兼顾了远程和近战，相对于赏金猎人来说比较全面，不过在机动性上会有所欠缺。

魔偶师：

剑侍：技能倍率高，输出高，能够与魔偶进行双重攻击，能够做到 1+1 等于 2 的效果，注重输出能力，但是技能前摇过长，并不适合用来做输出主力职业。

镰卫：单技能倍率高，拥有回复增伤的技能，与剑侍恰好相反，是辅助型职业，自身拥有极强的生存能力，虽然生存能力不足，但是在副本组队中依旧是不可或缺的职业。

魔导师：

轨术师：该职业被玩家们称之为近战法师，不管是普攻还是技能，都是在距离敌人非常进的时候进行释放的，不过不建议转职，虽然是近战法师，但是机动性以及输出能力一般。

元素师：作为远距离输出控制的法师，能够使用冰元素与火元素两种攻击手段，每一个技能的输出范围都非常的大，都是 AOE 伤害，在个人战斗的时候强度可能体现不出来，但是在团战的时候，拥有一个后台帮忙控制的大范围法师，能够快速的解决战斗还是非常不错的，不过自身比较脆弱，需要注意在战场上自己的位置。

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