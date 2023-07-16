维信诺上半年实现营收区间为 24.25 亿元至 27.25 亿元，同比减少 20% 到 29%

IT之家 7 月 16 日消息，维信诺成立于 2001 年，是中国大陆第一家 OLED 产品供应商。该厂商基于清华大学有机发光显示器技术成立，集 OLED 自主研发、规模生产、市场销售于一体的高科技企业。

维信诺现发布 2023 半年度业绩预告，预计上半年实现营收区间为 24.25 亿元至 27.25 亿元，同比减少 20% 到 29%，其中，第二季度预计实现营收为 16.56 亿元至 19.56 亿元，较第一季度增长 115% 到 154%。

此外，维信诺今年上半年预计净利润为-18 到-16 亿元，而去年同期为亏损 11.65 亿元。

今年上半年，国内 OLED 产能加速释放，受宏观经济和消费电子需求波动影响，中低端智能手机 OLED 产品价格出现较大波动。

维信诺表示，自己根据市场情况调整产品策略，以头部客户中高端机型 OLED 显示产品为重点方向，报告期内持续供货头部品牌客户，并积极拓展更多品牌产品导入。

据IT之家了解，维信诺上半年已经为荣耀 Magic 5、荣耀 90、华为P60、华为 Mate X3、nova 11 等多款中高端系列的终端产品供货了柔性屏。

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