中国电信 App 暂停办理 eSIM 手表一号双终端与独立 eSIM 业务

IT之家 7 月 16 日消息，中国电信 App 发布暂停 eSIM 手表业务办理公告，公告内容如下：

自 2023 年 7 月 12 日起，由于业务维护升级，本 App 暂停办理 eSIM 手表一号双终端与独立 eSIM 业务办理，恢复办理时间另行通知。已办理 eSIM 手表相关业务的用户，可继续正常使用，但如取消业务可能无法再次办理。

IT之家注：

一号双终端业务：是指用户可以在自己手机号码（主号码）的账户和套餐下，添加手表作为 eSIM 附属设备（副卡），使手机和手表共用一个号码，共享号码、套餐通话和流量，可分别通话、上网，手机没有随身携带时，也不担心错过重要通话。

独立 SIM 业务：是指手表是独立的号码和蜂窝移动网络，拥有单独的资费套餐，拥有短信、通话和网络连接等业务。

值得一提的是，云南、四川、河南地区由于系统维护升级，暂停中国移动一号双终端业务新增办理；云南、四川、湖北地区无法开通中国联通 eSIM 一号双终端服务。

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