三星 One UI 6 即将上线，带来大量功能更新及优化

IT之家 7 月 16 日消息，三星社区 Beta 测试版主（One UI 开发组成员）@choehau_alen 放出了一组关于三星 One UI 6 的测试版更新内容，包括大量功能更新和优化。

@Tarun Vats 还透露：三星 Galaxy S23 将在更多国家推送 OneUI 6 Beta 版更新，包括巴西、墨西哥、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、斯里兰卡、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋等等。除此之外，也包括常规的韩国、中国、美国等等。

他预测三星将会在下周比较早的时间推送 One UI 6 测试版更新，下面是几乎已确认的更新内容（包含但不限于以下内容）：

整体软件 UI / 设计变化

更好的性能

限制安装过时的应用

卫星连接

预测手势

无缝更新

更有效地处理后台应用

区域屏幕录制

拖放文件

更多自定义锁屏

对手势导航的新动画支持（更快、更流畅、更流畅）

无音频重采样 - 意味着 OneUI 6 可以输出实际音频而不进行任何压缩

字体将支持放大至 200%

充电动画调整

动画流畅度再上一层楼

从之前的 One UI 测试活动来看，中国、印度、德国、波兰、韩国、英国和美国的三星可能最先参与对 One UI 6 的测试，首个测试机型为三星 Galaxy S23 系列，IT之家后续也将为大家带来更多报道。

三星爆料人 @i 冰宇宙 近日还透露，三星 One UI 6 将在息屏和锁屏上使用小部件，类似于苹果 iOS。

当前版本的 One UI 支持自定义锁屏时间、快捷按钮以及消息通知等内容，但可操作范围有限，如果加入锁屏小组件等功能，毫无疑问将为用户带来更多可玩性。

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