泄露《GTA6》的青少年黑客被认为精神有问题，不适合接受审判

IT之家 7 月 16 日消息，据路透社报道，一名被控入侵并勒索多家公司的青少年，包括优步、英伟达和《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的开发商 Rockstar，被判不适合接受审判。

这名青少年名叫 Arion Kurtaj，现年 18 岁，去年 9 月作为 Lapsus$ 黑客组织的一员，从尚未公布的《侠盗猎车手 6》中窃取了数十个素材，并将其泄露到网上。

据悉，Kurtaj 入侵了 Rockstar 的系统，并向所有 Rockstar 员工发送了一条 Slack 信息，威胁要公开游戏的源代码。他还涉嫌 12 项罪名，包括三项勒索罪、两项欺诈罪和六项违反计算机滥用法案的罪名。他已经承认了一项欺诈罪、两项违反计算机滥用法案的罪名，以及违反保释条件的罪名。

另有一名 17 岁的青少年也被指控两项勒索罪、两项欺诈罪和三项违反计算机滥用法案的罪名，但他没有参与入侵 Rockstar 游戏。路透社称，Kurtaj 经过精神病医生的评估，被认定为不适合接受审判，因此陪审团不会判决他是否有罪，而只会决定他是否实施这些行为。

IT之家此前曾报道，去年 9 月，《侠盗猎车手 6》的大量开发素材被泄露到网上，包括 90 多个截图和视频。Rockstar 后续发表声明，承认遭到了“网络入侵”，黑客窃取了《侠盗猎车手 6》的早期开发素材。该公司表示对此“极为失望”。

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