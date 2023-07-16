知乎 CEO 周源回应匿名功能下线：既往不恋，纵情向前

IT之家 7 月 16 日消息，知乎此前宣布匿名功能将于 7 月 14 日正式下线。在昨日举行的 2023 新知青年大会上，周源也提到了匿名功能的下线。

图源 知乎官网

周源表示：“我们在昨天下线了匿名功能入口，告别了这个十二年的老功能 —— 既往不恋；用专业真实的身份去讨论、去分享，去发现 —— 纵情向前。”

周源在演讲中还介绍：“在今年 4 月份知乎推出了新的「小蓝标」认证，也就是专业身份认证。过去的三个月时间，小蓝标还挺受欢迎的。这些获得了认证的知友很多都来自知名企业、院校或机构。他们在获得「小蓝标」认证后，凭借专业的内容创作，关注量和互动得到了提升，其中认证前后互动提升超过了 10 倍。”

周源强调，告别匿名功能后，知乎将鼓励专业身份认证：“这充分说明了，身份是社区凝聚的基础，也是内容带来信任的条件。希望更多人都喜欢这个功能，让专业和真实更有力量。”

IT之家此前报道，知乎 7 月初发布公告表示，作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的，但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎已在最新版本 App 中完成了匿名功能下线的开发。

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