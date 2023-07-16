Stability AI 推出素描转图像工具 Stable Doodle，让你的涂鸦变成艺术品

IT之家 7 月 16 日消息，图像生成模型 Stable Diffusion 背后的初创公司 Stability AI 近日推出了一项新的服务，可以将素描转换为图像。这项服务名为 Stable Doodle，利用最新的 Stable Diffusion 模型分析素描的轮廓，并生成“视觉上令人愉悦”的艺术作品。

目前用户已经可以通过 ClipDrop 平台使用这项服务，ClipDrop 是 Stability AI 今年三月收购的一个平台，其前身是由前谷歌员工创立的 AI 创业公司 Init ML。

Stability AI 在一篇博客文章中透露，Stable Doodle 面向专业人士和新手，无论他们对 AI 工具有多熟悉，“有了 Stable Doodle，任何具有基本绘画技能和网络接入的人都可以在几秒钟内生成高质量的原创图像。”

市面上已经有很多素描转图像的 AI 工具，包括开源项目等。但 Stability AI 声称，Stable Doodle 的独特之处在于它允许用户对图像生成过程进行更“精确”的控制。驱动 Stable Doodle 的是一个 Stable Diffusion 模型 Stable Diffusion XL，以及腾讯旗下一个研发部门应用研究中心（ARC）开发的“条件控制解决方案”T2I-Adapter，该方案既可以让 Stable Diffusion XL 接受素描作为输入，又可以指导模型实现对输出艺术品的更好微调。Stability AI 在博客文章中解释说，“T2I-Adapter 使得 Stable Doodle 能够理解素描的轮廓，并根据模型定义的轮廓和提示生成图像。”

除了素描外，Stable Doodle 还接受输入提示来指导图像生成过程，例如“一个舒适的椅子，‘等轴’风格”或“穿着牛仔夹克的猫，‘数字艺术’风格”。不过，定制性也有限度，目前 Stable Doodle 只支持 14 种艺术风格。

Stability AI 设想 Stable Doodle 可以作为设计师、插画师等专业人士的工具，为他们“节省宝贵时间”和“提高效率”。同时该公司也提醒称，输出图像的质量取决于初始绘画的细节、提示的描述性以及所描绘场景的复杂度。该公司称，“未来，Stable Doodle 将允许用户导入素描。此外，我们还将针对特定领域包括房地产应用等提供使用案例。”

Stable Doodle 是免费的，但有限制。Stability AI 正在寻求新的收入来源，今年四月有报道称，Stability AI 正在烧钱，导致其寻找高管来帮助提升销量。上个月 Stability AI 通过可转换票据（即转换为股权的债务）筹集了 2500 万美元，使其总筹资额超过 1.25 亿美元。但该公司还没有以更高的估值获得新的融资，该公司上次估值为 10 亿美元（IT之家备注：当前约 71.5 亿元人民币），据报道 Stability AI 希望在未来几个月内将其增加四倍。

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