PC VR 最佳游戏之一《Vertigo 2》将在今年晚些时候登陆 PSVR 2

IT之家 7 月 16 日消息，《Vertigo 2》是一款备受好评的 VR 射击冒险游戏，可以说是 2023 年最优质的 VR 游戏之一，但目前其只能运行于 PC VR 头显，好消息是该作将于今年晚些时候登陆 PSVR 2 平台。

这一消息是由 Perp Games 在其 VR 夏季展示会上宣布的，该公司与开发者 Zach Tsiakalis-Brown 的 Zulubo Productions 工作室达成了合作协议，将《半衰期》风格的科幻射击游戏《Vertigo 2》带到 PSVR 2，并将提供数字版和实体版两种发行方式。

《Vertigo 2》于今年 3 月在 PC VR 平台上推出，被誉为自《半衰期：Alyx》以来最出色的 PC VR 游戏之一。IT之家注意到，《Vertigo 2》还将在今年免费更新一个 VR 内置的关卡编辑器，让玩家可以创造自己的冒险世界并分享给其他玩家。此外，游戏还将增加三个新的可玩角色，这些角色在完成游戏后解锁，每个角色都有独特的能力，会改变玩家的游戏方式。

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