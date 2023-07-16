39 年前的老古董 IBM PCjr 当网页服务器，4.77 MHz CPU 已连续运行 105 天

IT之家 7 月 16 日消息，根据 Brutman Labs 网站更新的信息显示，该网站的服务器已经连续运行了 2500 个小时，创造了一个自己的新纪录。更令人惊讶的是，这台服务器竟然是一台 39 年前的 IBM PCjr ，搭载了一颗 4.77 MHz 的 CPU。

Brutman Labs 的网页自称是“复古计算性能艺术”，截至IT之家撰写本文时，这台米黄色的 IBM 计算机已经不间断地运行了 2541 个小时以上，也就是超过 105 天没有进行任何重启。

IBM PCjr 的具体配置如下：

作为网页服务器的这台 39 岁的 IBM PCjr 经过了一些重大的现代化改造，最大的升级是在存储子系统上，安装了一个 IDE 适配器和一个 240GB 的 SATA 固态硬盘。此外，内存也扩展到了最大的 736 KB。然而这个系统的核心仍然是 NEC V20 CPU ，这颗芯片与著名的 Intel 8088 兼容，运行频率为 4.77 MHz。

当然，连续运行 105 + 天并不会让其榜上有名，旅行者太空船上的计算机已经连续运行了超过 48 年（并且还在继续）而没有重启。如果只算地球上的计算机，目前的最高纪录是 2018 年退役的一台服务器保持的，它连续运行了超过 16 年。

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