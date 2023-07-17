北美电动汽车推出价值 10 万美元的经典悍马改装车，采用特斯拉动力系统

IT之家 7 月 17 日消息，加拿大的北美电动汽车公司 (North American Electric Vehicles) 现推出了一款采用 Tesla 驱动系统的 1991 AM 通用悍马车型 H1EV，堪比特斯拉刚刚量产的 Cybertruck。

经典悍马原本是一款军用车辆，现在改装成了配备特斯拉双电机动力系统的电动车，功率超过 600 马力。

这款改装车起价 98600 美元（IT之家备注：当前约 70.5 万元人民币），可花费 20000 美元（约 14.3 万元人民币）升级到更大的电池组，将续航从 150 英里（约 241.4 公里）增加到 300 英里。

实际上，这并不是他们第一次改造经典车型，之前还推出了 1965 年保时捷 356C、1967 年福特野马和 1964 年梅赛德斯 230 SL 的改装项目。

这款车内外都进行了大量调整，例如 GPS 车速表、2 级充电系统、现代化信息娱乐系统、全黑内饰、37 英寸轮胎和 20 英寸合金轮毂。

如果你喜欢全皮革内饰的话，也可以选择加价 6000 美元（当前约 42900 元人民币）来进行升级。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。