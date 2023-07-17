联合国安理会将就人工智能风险举行首次会谈

IT之家 7 月 17 日消息，世界各地的政府正在考虑如何减轻新兴 AI 技术带来的危险，这些技术可能会重塑全球经济并改变国际格局。

本周二，联合国安理会将在纽约举行首次关于人工智能 (AI) 的正式讨论，英国将呼吁就其对全球和平与安全的影响展开国际对话。

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值得一提的是，英国本月担任联合国安理会轮值主席国，一直在寻求在 AI 监管方面发挥全球领导作用。英国外交大臣詹姆斯・克莱尔将主持周二的讨论。

IT之家上个月曾报道，联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯认为人类有必要建立一个类似于国际原子能机构 (IAEA) 的国际 AI 监督机构，并决定支持相关提案。

英国驻联合国大使芭芭拉・伍德沃德（Barbara Woodward）此前表示，此次会议内容包括听取国际 AI 专家和联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯的简报。

古特雷斯上月曾公开表示，科学家和 AI 专家正呼吁全球采取行动，因为 AI 可能会对人类构成与核战争风险同等的生存威胁。古特雷斯还建议以国际原子能机构为典范，构建一个以专业知识为基础、拥有一定监管权力的全球性监管机构。

伍德沃德则提出，英国希望鼓励“采取多边方式来管理 AI 为所有人带来的巨大机遇和风险”，而且“这需要全球共同努力”。

伍德沃德也认为，AI 的好处是巨大的，它有潜力帮助联合国发展项目、改善人道主义援助行动、协助维和行动和支持冲突预防，还可能有助于缩小发展中国家和发达国家的差距。但她同时强调，AI 也存在必须解决的严重安全问题，例如将其用于自主控制武器或操纵核武器。

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