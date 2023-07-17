传音 Infinix GT 10 Pro 手机曝光：半透明机身设计，配备 LED 灯条

IT之家 7 月 17 日消息，据外媒 gsmarena 报道，传音正在开发一款面向游戏玩家的智能手机，被命名为“Infinix GT 10 Pro”，该产品将于 8 月第一周在印度推出。在产品发布前，该媒体曝光了这款新机的真机图。

图源 gsmarena，下同

Infinix GT 10 Pro 采用类似 Nothing Phone 的半透明机身设计，该媒体形容这款新机具有一种“游戏手机美学”，尤其是采用对角条纹设计的镜头模组。该手机背面搭载三颗摄像头以及环形 LED 闪光灯，主摄配备 108MP 传感器。

报道称，Infinix GT 10 Pro 将带来包括黑色和白色在内的至少两款配色，运行基于 Android 13 的 XOS 13，新机将获得一个 Android 大版本更新和两年的安全更新。

处理器方面，该媒体确认 Infinix GT 10 Pro 将搭载联发科天玑处理器，但不确定具体型号。

不过，据IT之家此前报道，Infinix GT 10 Pro 预计搭载联发科天玑 1300 处理器，Infinix GT 10 Pro + 采用联发科天玑 8050 处理器。两款新机均配备了 Full HD + 屏幕，搭载 5000mAh 大容量电池。

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