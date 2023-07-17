AMD RX 7700 显卡跑分曝光：12GB 显存，上代 RX 6800 水平

IT之家 7 月 17 日消息，据爆料人“All the Watts”的消息， AMD 即将发布的 RX 7700 12G 显卡的 3D Mark Time Spy 显卡分可达 15568 分，达到了上代 RX 6800 16G 的水平。

图源 All the Watts

据IT之家此前报道，消息称 Radeon RX 7700 显卡将配备非满血版的 Navi 32 芯片，CU 数暂不确定，显存为 12GB 192-bit GDDR6。

作为对比，老款 RX 6800 显卡具有 60 个 CU，128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和 16GB 的 GDDR6 显存。

目前市面上已经很少有 RX 6800 显卡在售，此前盈通一款 RX 6800 型号曾降至 2799 元。

最新消息称 AMD 将在 8 月发布 RX 7800 和 RX 7700 显卡，作为对现有 RX 7900 XTX、RX 7900 XT 以及 RX 7600 显卡的补充。

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