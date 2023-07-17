我国开始征集载人月球探测工程月面科学载荷方案，科研机构等可申报

IT之家 7 月 17 日消息，我国载人月球探测工程登月阶段任务已经启动实施，计划先期开展无人登月飞行，并在 2030 年前实现中国人首次登陆月球。

据中国载人航天工程办公室今日消息，为充分利用飞行任务资源，推动月球探测和科学研究，拟随月面着陆器搭载科学载荷，在月面开展有关科学探测活动。现征集科学载荷方案。

一、征集范围

具有独立法人资格的科研机构、高等院校以及高科技企业等。

二、载荷基本要求

（一）面向月球科学研究前沿，具有较强的前瞻性和创新性。参考方向：月球地质与月球物理、观测与物理研究、空间生命科学，以及月面深部钻探、月面资源利用等。

（二）聚焦明确的科学目标和科学问题，具有突出的研究价值和可预期的研究成果。

（三）具有较好的工程可实现性，能够适应月面环境（1/6g 重力、高真空、强辐射、低磁场、昼夜大温差和月尘等），满足载人月球探测工程飞行任务搭载各项条件。

（四）无人登月飞行任务中，由月面着陆器释放分离并自主开展工作。载人登月飞行任务中，可在航天员的参与下部署并开展工作。

三、主要技术条件

分无人登月飞行任务科学载荷、载人登月飞行任务科学载荷及月面钻探专项载荷三类。

（一）无人登月飞行任务科学载荷

1．安装总质量≯260kg（可支持多个载荷安装，落月后与着陆器分离）；

2．安装总包络尺寸 1810mm×1510mm×930mm；

3．峰值功率 < 450W；

4．数传下行数据率≯10Mbps。

（二）载人登月飞行任务科学载荷

1．上行总质量≯60kg，总包络尺寸 980mm×800 mm×550mm；

2．回收总质量≯50kg，总包络尺寸 550mm×320mm×300mm（2 个）；

3．峰值功率 < 500W（短时），均值≯100W。

（三）月面钻探载荷

月面钻探载荷在无人登月飞行任务中搭载。

1．总质量≯290kg，总包络尺寸 1810mm×1510mm×930mm，具备移动、避障和满足工作时长的月面生存等能力；

2．峰值功率 < 450W；

3．具备≮10m 的月球样品钻采、保序、保真和封装等能力，并可在钻井中进行热、磁、震等探测。

四、有关事项

申请单位填写《载人月球探测工程月面科学载荷方案申报表》，于 2023 年 8 月 15 日前发送至电子邮箱 mulingli@csu.ac.cn。后续，中国载人航天工程办公室对申报方案进行评审择优后，组织开展研制工作。