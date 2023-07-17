我国开始征集载人月球探测工程月面科学载荷方案，科研机构等可申报

IT之家 7 月 17 日消息，我国载人月球探测工程登月阶段任务已经启动实施，计划先期开展无人登月飞行，并在 2030 年前实现中国人首次登陆月球。
据中国载人航天工程办公室今日消息，为充分利用飞行任务资源，推动月球探测和科学研究，拟随月面着陆器搭载科学载荷，在月面开展有关科学探测活动。现征集科学载荷方案。
一、征集范围
具有独立法人资格的科研机构、高等院校以及高科技企业等。
二、载荷基本要求
（一）面向月球科学研究前沿，具有较强的前瞻性和创新性。参考方向：月球地质与月球物理、观测与物理研究、空间生命科学，以及月面深部钻探、月面资源利用等。
（二）聚焦明确的科学目标和科学问题，具有突出的研究价值和可预期的研究成果。
（三）具有较好的工程可实现性，能够适应月面环境（1/6g 重力、高真空、强辐射、低磁场、昼夜大温差和月尘等），满足载人月球探测工程飞行任务搭载各项条件。
（四）无人登月飞行任务中，由月面着陆器释放分离并自主开展工作。载人登月飞行任务中，可在航天员的参与下部署并开展工作。
三、主要技术条件
分无人登月飞行任务科学载荷、载人登月飞行任务科学载荷及月面钻探专项载荷三类。
（一）无人登月飞行任务科学载荷
1．安装总质量≯260kg（可支持多个载荷安装，落月后与着陆器分离）；
2．安装总包络尺寸 1810mm×1510mm×930mm；
3．峰值功率 < 450W；
4．数传下行数据率≯10Mbps。
（二）载人登月飞行任务科学载荷
1．上行总质量≯60kg，总包络尺寸 980mm×800 mm×550mm；
2．回收总质量≯50kg，总包络尺寸 550mm×320mm×300mm（2 个）；
3．峰值功率 < 500W（短时），均值≯100W。
（三）月面钻探载荷
月面钻探载荷在无人登月飞行任务中搭载。
1．总质量≯290kg，总包络尺寸 1810mm×1510mm×930mm，具备移动、避障和满足工作时长的月面生存等能力；
2．峰值功率 < 450W；
3．具备≮10m 的月球样品钻采、保序、保真和封装等能力，并可在钻井中进行热、磁、震等探测。
四、有关事项
申请单位填写《载人月球探测工程月面科学载荷方案申报表》，于 2023 年 8 月 15 日前发送至电子邮箱 mulingli@csu.ac.cn。后续，中国载人航天工程办公室对申报方案进行评审择优后，组织开展研制工作。
据IT之家此前报道，目前我国载人登月的初步方案是：
采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，两者在环月轨道交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。
其后，月面着陆器与飞船分离，并将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。
在完成既定任务后，航天员乘坐着陆器上升至环月轨道，与飞船交会对接，将月球样品等转移至飞船，飞船与着陆器分离，进行月地转移返回地球。
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