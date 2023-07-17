苹果 iPhone 15 系列模型机曝光：边框更窄，Pro 机型提供固态静音按键

IT之家 7 月 17 日消息，日前，微博数码博主 @来回五三七 声称自己“搞到了 iPhone 15 系列的模型机”，并展示了一组照片。

▲ 图源 @来回五三七，下同

该博主表示，iPhone 15 系列的外观尺寸相比 iPhone 14 系列基本不变，但边框会更窄一些。同时，iPhone 15 系列将全系采用 USB Type-C 接口，以往盛传已久的固态静音按键将是 iPhone 15 Pro 系列的专属，标准版仍然沿用前代机型的静音滑块。

这条微博的评论区下方，另一名知名数码博主 @i 冰宇宙 评论要求“特写一下”黑边，而从 @来回五三七 回复的照片中可以看出，该机边框确实明显变窄。

IT之家此前报道，根据海通国际科技研究的分析师 Jeff Pu 的预测，苹果公司将于 2023 年 8 月开始批量生产 iPhone 15 系列手机，预计下半年的出货量将达到 8400 万部，比去年的 iPhone 14 系列增长了 12%，显示出苹果对市场需求的信心。

不过，Jeff Pu 也警告说，iPhone 15 Pro Max 的售价可能会高于 iPhone 14 Pro Max 的 1099 美元起步价。与去年不同的是，预计 iPhone 15 Pro Max 将拥有一些独有的功能，而不是和 6.1 英寸的 Pro 完全相同。

另据美国知名投行韦德布什（Wedbush Securities）分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）近日发布备忘录，表示苹果今年推出的 iPhone 15 系列会有突破性改进，升级幅度之大，会吸引 2.5 亿过去 4 年未升级的 iOS 用户购买。

艾夫斯表示苹果新款 iPhone 15 系列会采用新的设计、扩大电池容量、优化相机质量，在售价方面会上涨 100 至 200 美元（IT之家备注：当前约 715 至 1430 元人民币）。此外，苹果在 iPhone 15 系列上会极大地增强 Health 应用程序，通过引入人工智能，改善心率、呼吸和睡眠的数据收集。

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