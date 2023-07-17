罕见 4GB 初代苹果 iPhone 未拆封手机被拍卖，以 15.8 万美元天价刷新世界纪录

IT之家 7 月 17 日消息，一台工厂原装密封的 2007 初代 iPhone 在本月初开始拍卖，最终以 158644 美元（IT之家备注：当前约 113.4 万元人民币）的天价成交并打破世界纪录。

今年 2 月，另一款未拆封的初代 iPhone 拍出 6.3 万美元，不过均为 8GB 型号，而本次拍卖的初代 iPhone 为 4GB 型号。据称，4GB 版本机型只生产了几个月，因此数量更为稀少。

在后续的拍卖会中，用户对于初代 iPhone 的热情似乎有所降低，4 月份的一款 iPhone 只拍出了 18000 美元多点的价格 ，比 2 月份的拍卖价下降了 45000 美元。

实际上，这款罕见的初代 iPhone 只是因为 4GB 容量差异才导致了 15.8 万美元拍卖价的出现，而且本此批次中还有另一款 8GB 密封原装 iPhone ，最终仅达成 44771 美元（当前约 32 万元人民币）。

▲ 拍卖页面

LCG Auctions 解释道：苹果在 16 年前（2007 年 6 月 29 日）推出初代 iPhone 的时候，有 4GB 和 8GB 两种型号配置。8GB 型号更受欢迎，于是苹果在数月之后停止生产 4GB 型号，转而推出更高的 16GB 型号。4GB 型号的初代 iPhone 销量非常有限，而且未拆封一直保留到现在更为罕见。

▲ 出价纪录

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