乘联会崔东树：可通过重启燃油车购置税优惠，减免购车人员个税等多种措施促进车市消费

IT之家 7 月 17 日消息，今日下午，乘联会秘书长崔东树撰文表示，目前 2023 年汽车销量与房地产销量关系是 45 平米房 1 辆车，销量的对比关系较突出，较最高时的 2020 年 70 平米一辆车有所改善。

崔东树指出，由于债务挤压，车市需求相对楼市严重低迷。（汽车）作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势不强，乘用车消费持续低迷，难以有效拉动居民生产和生活消费的高质量发展。

此外，崔东树认为随着 7 月的高基数持续，负增长压力巨大，因此促进车市消费可以重启燃油车车购税优惠，减免购车人员个税、汽车下乡、鼓励结婚购车等更多的措施，拉动消费促进经济增长。

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IT之家此前报道，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展 2023 年新能源汽车下乡活动，活动时间为 2023 年 6 月-12 月。此次活动参与活动车型共有 69 款，包括比亚迪唐 DM-i、宋 PLUS、海豹冠军款、哪吒 U-11、V2、五菱宏光 MINIEV、帕萨特插电混动等车型。

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