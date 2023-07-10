乘联会：6 月新能源车市场零售 66.5 万辆，同比增长 25.2%

IT之家 7 月 10 日消息，IT之家从乘联会获悉，6 月新能源乘用车批发销量达到 76.1 万辆，同比增长 33.4%，环比增长 12.1%。今年 1-6 月累计批发 354.4 万辆，同比增长 43.7%。6 月新能源车市场零售 66.5 万辆，同比增长 25.2%，环比增长 14.7%。今年以来累计零售 308.6 万辆，同比增长 37.3%。

数据显示，2023 年 6 月乘用车市场零售达到 189.4 万辆，同比下降 2.6%，环比增长 8.7%。今年 1-6 月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年 1-6 月累计零售 952.4 万辆，同比增长 2.7%。6 月全国乘用车厂商批发 223.6 万辆，同比增长 2.1%，环比增长 11.7%。今年以来累计批发 1106.6 万辆，同比增长 8.7%。

乘联会统计口径下的 6 月乘用车出口（含整车与 CKD）29 万辆，同比增长 56%，环比下降 4%。1-6 月乘用车出口 168 万辆，同比增长 92%。6 月新能源车占出口总量的 28%。随着出口运力的提升，6 月自主品牌出口达到 24.8 万辆，同比增长 56%，环比基本持平；合资与豪华品牌出口 4.7 万辆，同比增长 55%。

6 月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有 16 个（去年同期 20 个）：Model Y 63,043 辆、比亚迪秦 44,239 辆、比亚迪宋 42,388 辆、轩逸 38,830 辆、比亚迪元 33,935 辆、比亚迪海豚 31,140 辆、Model 3 为 30,637 辆、朗逸 28,841 辆、凯美瑞 25,898 辆、速腾 24,496 辆、长安 CS75 24,356 辆、比亚迪汉 23,206 辆、海鸥 23,005 辆、AION S 22,487 辆、博越 21,564 辆、迈腾 20,920 辆、逸动 20,664 辆、AION Y 20,583 辆。其中新能源车位列总体乘用车车型销量前 3 位，优势地位明显。

6 月新能源车国内零售渗透率 35.1%，较去年同期 27.3% 的渗透率提升 7.8 个百分点。6 月，自主品牌中的新能源车渗透率 58.8%；豪华车中的新能源车渗透率 30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 3.7%。从月度国内零售份额看，6 月主流自主品牌新能源车零售份额 69%，同比增长 8 个百分点；合资品牌新能源车份额 4.8%，同比下降 1.2 个百分点；新势力份额 12.8%，同比下降 4 个百分点；特斯拉份额 11.2%，同比下降 3.5 个点。

6 月厂商批发销量突破万辆的企业达到 13 家（环比增 1 家，同比少 3 家），占新能源乘用车总量 82.7%（上月 82.1%，去年同期 83.6%）。其中：比亚迪 251,685 辆、特斯拉中国 93,680 辆、广汽埃安 45,013 辆、吉利汽车 38,566 辆、长安汽车 36,622 辆、理想汽车 32,575 辆、上汽通用五菱 30,441 辆、上汽乘用车 27,449 辆、长城汽车 26,643 辆、零跑汽车 13,209 辆、哪吒汽车 12,132 辆、蔚来汽车 10,707 辆、奇瑞汽车 10,573 辆。

7 月 3 日，中国新能源汽车累计产量突破 2,000 万，这是重大的标志性事件，代表中国新能源汽车产业规模和实力的崛起。2020 年 9 月，我国新能源汽车累计产量突破 500 万辆，2022 年 2 月突破了 1,000 万辆。到今年 7 月初，我国新能源汽车累计产量突破 2,000 万辆，成绩斐然。去年全球的新能源汽车产量也就是 1,030 万辆，中国的第二个千万量仅用了 17 个月，体现了中国占世界 60% 新能源份额的超强实力。

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