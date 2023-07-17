微软《极限竞速：地平线 4》游戏开启限时优惠，Xbox 商店现售 62.04 元

IT之家 7 月 17 日消息，据IT之家网友 @Candang 投稿消息，微软旗下竞速游戏《极限竞速：地平线 4》标准版开启限时优惠，标准版游戏在 Xbox 商店的售价由原本的 188.01 元降至 62.04 元。需要注意的是，本次优惠将于 2023 年 8 月 1 日结束。

IT之家通过查询 Xbox 官网发现，该系列最新作品《极限竞速：地平线 5》标准版游戏目前也享有非常可观的优惠，原价 248 元，现价 124 元，相当于半价出售。

需要注意的是，此次优惠活动仅限 Xbox 商店，Steam 平台上《极限竞速：地平线 4》售价仍为 188 元。

《极限竞速：地平线 4》官方介绍如下：在世界上最盛大的汽车嘉年华上，不断变化的赛季改变着一切。单枪匹马或者与其他人组队，在一个共享开放世界中探索美丽而富有历史气息的英国。收集、改装和驾驶超过 450 辆车辆。尽情竞速、表演特技、创造和探索：选择你专属的方式来成为地平线中的超级巨星。

另附《极限竞速：地平线 4》配置要求：

最低要求

操作系统：Windows 10 版本 15063.0 或更高版本

体系结构：x64

图形：英伟达 GTX 650 Ti 或 AMD R7 250X

处理器 ：英特尔 i3-4170 @ 3.7Ghz 或英特尔 i5-750 @ 2.67Ghz

键盘：集成键盘

鼠标：集成鼠标

DirectX：DirectX 12 API，硬件功能级别 11

内存：8 GB

视频内存：2 GB

建议要求

操作系统：Windows 10 版本 15063.0 或更高版本

体系结构：x64

图形：英伟达 GTX 970 或英伟达 GTX 1060 3GB 或 AMD R9 290X 或 AMD RX 470

处理器：英特尔 i7-3820 @ 3.6Ghz

键盘：集成键盘

鼠标：集成鼠标

DirectX：DirectX 12 API，硬件功能级别 11

内存：12 GB

视频内存：4 GB

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