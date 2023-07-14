《星空》未能登陆索尼 PS5，微软认为 XGP 带动收入增长可以抵消损失

IT之家 7 月 14 日消息，根据公布的 FTC 诉微软收购案庭审文件显示，微软曾预测 《星空》和《夺宝奇兵》在 PS5 平台上的总销量将超过 1000 万份，而在《星空》和《夺宝奇兵》取消登陆 PS5 平台后，微软认为可以通过 Xbox Game Pass 来弥补这一损失。

据 IGN 报道，在一份专注于 FTC 最终事实调查结果的新文件中，FTC 引用了微软游戏首席财务官蒂姆・斯图尔特（Tim Stuart）的证词：微软相信可以通过 Game Pass 的优势来增加游戏机的销量，以此来抵消将这两款游戏设为独占后为 ZeniMax（旗下 Bethesda）所带来的损失。

▲ 图源 法庭文件

微软当下正在纠结于动视暴雪收购案中，《星空》和《夺宝奇兵》取消登录索尼 PlayStation 平台也将给予微软更多经济损失，目前并不得而知微软是否能够凭借 Xbox Game Pass 弥补因游戏独占及动视暴雪收购案所带来的财务影响，当下还需要一定时间观察微软日后在 Xbox 业务上的动向。

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