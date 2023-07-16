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明日 10:00 再次开抢：ROG 国行掌机 4999 元京东手慢无

2023/7/16 20:02:25 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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ROG 国行版掌机（16G+512GB）官方定价 4999 元，京东自营明日 10 点（2023-07-17 10:00）再次开抢。

货量稀缺，先到先得：

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ROG 掌机将重量控制在约 608g，在保障性能的同时，尽量降低机身重量。

ROG 掌机搭载 AMD 全新锐龙 Z1 Extreme 处理器，专为游戏掌机定制，采用 Zen 4 先进架构和 RDNA 3 集显，拥有 8 颗大核心、16 条线程，图形处理性能高达 8.6 TFLOPS，比肩家用游戏主机。

支持 AMD FSR 和 RSR 等超分辨率技术，提升画面显示效果与帧数，并有效降低卡顿。

ROG 掌机搭载冰川散热架构掌机版，其创新地将双风扇引入到掌机端，带来远超普通单风扇的散热效果与低噪音水平，配合超薄冰翼鳍片和优化直立热管，可确保各种使用场景下均保持整机凉爽稳定。此外，ROG 掌机还配备了 16GB 超高速 LPDDR5 6400MHz 双通道内存，512GB PCIe 4.0 固态硬盘，另配备 UHS-II microSD 卡槽，可进一步扩展海量存储空间，支持 Wi-Fi 6E 无线网络。

ROG 掌机标配一块 1080P 全高清、120Hz 高刷新率电竞屏，响应速度快至 7ms，支持 FreeSync Premium 防撕裂技术，告别画面撕裂困扰，带来最出色的视觉清晰度与流畅度。该屏幕还具有 500nits 高亮度，支持十点触控。

ROG 掌机针对掌机用户推出奥创智控中心 SE，开机自动进入，安装的游戏都可通过磁贴形式整齐呈现，用户可快捷选取开玩。奥创智控中心 SE 还提供性能模式快捷调节、按键肩键和扳机自定义、震动反馈调节、神光同步等多种自定义设置。

ROG 掌机还可以进一步连接 XG Mobile 显卡拓展坞，实现高性能畅享 4K 3A 大作的 PRO TIME。

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关键词：掌机ROG

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