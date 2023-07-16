微软收购动视暴雪交易扫清一大障碍：索尼终于与其达成《使命召唤》协议

IT之家 7 月 16 日消息，索尼公司终于同意与微软公司签署《使命召唤》的协议，结束了双方为了这款游戏在 PlayStation 平台上的命运而进行的长达一年多的激烈争夺。

微软游戏部门的首席执行官菲尔・斯宾塞表示，索尼和微软已经达成了一项“有约束力的协议”，保证《使命召唤》在 PlayStation 上继续发行。目前还不清楚这是否跟微软之前与任天堂和其他云游戏平台签订的那样是一份 10 年的合同。

这一协议是在微软宣布收购动视暴雪公司后，双方私下和公开展开激烈斗争的结果。索尼一直拒绝与微软签署《使命召唤》的协议，担心微软会将这款游戏让 Xbox 独占或者故意破坏 PlayStation 版本的质量。但是，在美国联邦贸易委员会对微软的诉讼中，索尼 PlayStation 部门的负责人吉姆・瑞安在法庭上被曝出了一封惊人邮件，显示他其实并不担心《使命召唤》的独占性，而且“相当确定我们还会在 PlayStation 上玩到《使命召唤》很多年”。微软的律师辩称，瑞安最初对这笔交易并没有担忧，并且在 2022 年 1 月与斯宾塞沟通过，寻求关于《使命召唤》的保证。

IT之家注意到，这一协议是在过去 18 个月里，微软和索尼就动视旗下内容在 PlayStation 上的未来进行了多次讨论和反馈之后达成的。在联邦贸易委员会对微软的诉讼中，还披露了斯宾塞在 2022 年 8 月 26 日给瑞安发的一封邮件，列出了一些将会留在 PlayStation 上的动视游戏，但是瑞安对此并不满意，称只包列出了一些旧游戏。

关于微软收购动视暴雪的交易的命运，双方的紧张关系在 2023 年 2 月 21 日达到了顶点，当天正是微软、动视、索尼等公司与欧盟监管机构会面的同一天，瑞安对动视的首席执行官鲍比・科蒂克说：“我不想要一个新的《使命召唤》协议。我只想阻止你们的合并。”瑞安在联邦贸易委员会对微软的诉讼中证实了这次会面，“我告诉他（鲍比・科蒂克），我认为这笔交易是反竞争的，我希望监管机构能够做好他们的工作，阻止它。”

微软一直坚持会将《使命召唤》留在 PlayStation 上，认为从财务角度来看，将这款游戏从索尼的主机上撤下是没有意义的。Xbox 部门的负责人斯宾塞在去年 11 月就试图平息争论，在上个月出庭作证时，他再次发誓，《使命召唤》会继续留在 PlayStation 5 上。

目前微软收购动视暴雪最大的障碍就是英国竞争与市场管理局（CMA）了，CMA 和微软本周早些时候都同意暂停他们的法律斗争，以协商如何修改交易。CMA 本周早些时候还警告说，微软的提议可能“导致新的合并调查”，与微软的讨论还处于早期阶段。不过，CMA 已经发出延期通知，对交易进行全面调查，将最终交易的日期从 7 月 18 日推迟到 8 月 29 日，微软则希望在 7 月 18 日的最后期限之前完成其动视交易。

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