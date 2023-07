微软推出 Xbox Game Pass Core 订阅服务，取代 Xbox Live Gold 金会员

IT之家 7 月 17 日消息,微软宣布将于 9 月推出新的 Xbox Game Pass Core 订阅服务,取代 Xbox Live Gold。这项新服务将包含 Xbox 在线多人游戏支持、优惠折扣,还将提供超过 25 款精选订阅游戏,其中包括《战争机器 5》、《极限竞速:地平线 4》和《精神分裂者 2》等。

现有的 Xbox Live Gold 金会员将于 9 月 14 日自动转换为 Xbox Game Pass Core,价格不变,为每月 9.99 美元,或每年 59.99 美元。随着这项新订阅服务的推出,微软将于 9 月 1 日停止“金会员免费游戏”活动,这项活动让 Xbox 玩家在过去十年里每月免费获取游戏并添加到他们的内容库中。以前兑换的 Xbox 360 游戏可以永久保留在库中,但 Xbox One 游戏则需要持续订阅 Xbox Game Pass Core 或 Game Pass Ultimate 才能使用。

微软在 Game Pass Core 中提供的超过 25 款游戏旨在取代“金会员免费游戏”,微软表示将每年增加两次到三次新游戏。

上述游戏目录比完整的 Xbox Game Pass 订阅(每月 10.99 美元)要少得多,微软今天只确认了 19 款首发名单中的游戏:

- Among Us

- Descenders

- Dishonored 2

- Doom Eternal

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Forza Horizon 4

- Gears 5

- Grounded

- Halo 5: Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade: Senua’s Sacrifice

- Human: Fall Flat

- Inside

- Ori and the Will of the Wisps

- Psychonauts 2

- State of Decay 2

- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

虽然 Xbox Game Pass Core 包含在线多人游戏,但价格更高的普通 Xbox Game Pass 却不包含。

微软在 2021 年将 Xbox Live 重新命名为 Xbox 网络,但保留了 Xbox Live Gold 的名称。微软随后曾试图将一年期的 Xbox Live Gold 订阅费用翻倍,这一举动引起了 Xbox 粉丝们的不满。微软很快收回了这一决定,并承诺取消免费玩多人游戏的付费壁垒。

微软几周前提高了整体 Xbox Game Pass 月费,Xbox Game Pass Ultimate 已经从每月 14.99 美元涨到了 16.99 美元(欧元 14.99 / 英镑 12.99)。基础的 Xbox Game Pass for Console 价格也从每月 9.99 美元涨到了 10.99 美元(欧元 10.99 / 英镑 8.99)。微软没有改变 PC Game Pass 的价格。

IT之家注意到,微软还宣布计划于 8 月结束其 Xbox Game Pass 亲友计划。

