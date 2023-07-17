一加首款机械键盘 Keyboard 81 Pro 将于 7 月 26 日开售，起价 219 美元

IT之家 7 月 17 日消息，一加几个月前宣布进军 PC 机械键盘市场，今天该公司透露，一加 Keyboard 81 Pro 机械键盘将于 7 月 26 日在美国和加拿大正式发售，起售价为 219 美元（IT之家备注：当前约 1566 元人民币）。

一加 81 Pro 机械键盘有两个版本，一个是冬季篝火版，整体呈深灰色，采用 PBT 键帽和优化的 Tactile 轴体。另一个是夏日微风版，颜色为浅灰色，但其键帽是由 marble-mallow 材料制成。一加表示，这种材料通常用于触感优化的产品，如手环和充电线，能为键盘带来全新的体验，而且非常耐用。夏日微风版的售价稍高，为 239 美元（当前约 1709 元人民币）。

一加 81 Pro 机械键盘的两个版本都支持键轴热插拔，方便用户进行更多的定制。还支持开源固件，如 QMK 和 VIA，可以实现实时控制，从定制 RGB 灯效到重映射按键。

此外，这款键盘在右上角还有一个旋钮，可以提供一些额外的定制功能。

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