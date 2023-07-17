消息称因拼写错误，数百万美国军方机密电子邮件被发送到马里

IT之家 7 月 17 日消息，据英国《金融时报》报道，由于一个拼写错误，数百万封与美国军方相关的电子邮件被发送到西非国家马里。这一情况已经持续了十多年，一位荷兰企业家曾多次试图警告美国政府，但没有得到重视。

这位企业家名叫约翰内斯・祖尔比尔，他是马里域名的管理者。他发现，很多人在给美国军方发邮件时，不小心把后缀写成了.ML（马里的国家标识符），而不是正确的.MIL（美国军方的域名）。祖尔比尔为了拦截这些误发的邮件，建立了一个系统，但系统很快不堪重负而停止工作。据《金融时报》报道，仅今年一月以来，祖尔比尔就拦截了 11.7 万封误发的邮件，其中包含了美国军方的一些机密信息。

IT之家注意到，这些信息涉及医疗记录、身份证件、军事基地的人员名单和照片、海军检查报告、船员名单、税务记录等。这些邮件的发件人包括军方人员、为美国军方工作的旅行社、美国情报机构、私人承包商等。例如，《金融时报》报道称，今年早些时候，有一封邮件包含了美国陆军参谋长詹姆斯・麦康维尔将军访问印度尼西亚的行程安排，其中包括“雅加达君悦酒店的房间号码清单”和“麦康维尔将军领取房间钥匙的细节”。

然而，祖尔比尔很快就无法拦截这些邮件，因为他与马里签订的十年合同将于本周一到期，届时马里当局将能够访问这些邮件。

美国国防部发言人蒂姆・戈尔曼在一份电子邮件声明中对《The Verge》表示，“国防部（DoD）知晓这一问题，并且认真对待所有未经授权披露的受控国家安全信息或受控非机密信息。”他补充说，从.MIL 域名发送到马里的邮件“会被阻止”，并且“发件人会收到通知，要求他们验证收件人的电子邮件地址。”他承认，这并不能阻止其他政府机构或与美国政府合作的人员误发邮件到马里地址。不过，他指出，“国防部继续向 DoD 人员提供指导和培训。”

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