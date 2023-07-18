在微软成功收购之前，巴菲特大量减持对动视暴雪的持股

IT之家 7 月 18 日消息，前几天，美国法官表示微软可以完成 687 亿美元（当前约 4912.05 亿元人民币）收购动视暴雪，而巴菲特似乎并不看好这对组合。

巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦已经在第二季度出售了其持有的动视暴雪 70% 的股份。

在周一公布的监管备案文件中，该公司表示它在 6 月 30 日拥有约 1470 万份动视暴雪股票，价值 12.4 亿美元，占其投资组合的 1.9%，较 3 月 31 日的 4940 万份股票和 6.3% 的投资比例有所下降。

IT之家注：伯克希尔此前是动视第二大机构股东，持股 6.3%，仅次于先锋领航集团（Vanguard Group Inc.）（持股 7%）。

该文件并未提到任何价格方面的内容，也未提及伯克希尔在 7 月份是否购买或出售了动视暴雪的股票。

伯克希尔的一个投资经理在 2021 年底投资了动视暴雪，而巴菲特在 2022 年将持股比例提高到了近 10%。

值得一提的是，这位亿万富翁在 2022 年 4 月伯克希尔的年度股东大会上告诉股东，他不知道监管机构是否会批准这笔交易，但“我们知道的一件事是微软有很多钱”。

实际上，伯克希尔剩余的动视暴雪股份 ——1465.8121 万股 —— 与其开始买入时的数量完全相同，这表明巴菲特已经退出了套利赌博。

上周，美国地区法官杰奎琳・斯科特・科利在旧金山驳回了美国联邦贸易委员会关于该合并将损害云游戏、游戏机和订阅服务竞争的观点，并同意这笔微软 687 亿美元的收购。7 月 11 日，动视暴雪的股价上涨了 10%, 至 90.99 美元。

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