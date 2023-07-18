999 元，荣耀手表 4 今日首销：支持 eSIM“一表双待”、10 天续航

IT之家 7 月 18 日消息，荣耀手表 4 今日正式开售，共有曜石黑、晨辉金、云水蓝三款配色，首销价 949 元。

荣耀手表 4 基于 eSIM 通信加入了 MagicRing 信任环，行业首发了一表双待解决方案。

荣耀手表 4 采用 451mAh 电池，能够实现 10 天长续航，也成为最长续航的 eSIM 智能手表。

据悉，荣耀手表 4 搭载 1.75 英寸 450×390 方形 AMOLED 屏幕，支持 12 种专业运动模式 + 85 种运动模式，支持双卡通信 + 心脏健康监测 + 首发运动赛场功能，支持五大卫星系统定位 + 全天候连续血氧监测 + 心脏健康监测（IT之家注：自研专利设计的光学微透镜阵列）。

其他方面，这款手表采用 6 系铝合金中框，厚 11.2mm，支持 5ATM 防水，还支持独立音乐在线播放以及 NFC 功能，支持支付宝、微信付款码支付，支持微信快捷消息回复，支持 YOYO 语音助手等。

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