特斯拉 Q2 财报前瞻：预计营收将录得五个季度以来最大增幅，但同期利润率大幅降低

7 月 18 日消息，美国电动汽车制造商特斯拉降价促销的战略可能会让该公司今年第二季度的营收录得五个季度以来最大增幅，但同期利润率将降至 3 年来的最低水平。

自去年年底以来，埃隆・马斯克 (Elon musk) 领导的特斯拉发起一场价格战，目的是刺激电动汽车需求，并平息来自福特和比亚迪等同行的竞争。

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根据数据分析平台 Visible Alpha 对 19 位分析师的调查，预计特斯拉第二季度毛利率将跌至 18.9%。这一比例低于上一季度的 19.3% 和去年同期的 25%。

专注于交通出行领域的投资银行家维塔利・戈洛姆 (Vitaly Golomb) 表示，特斯拉第二季度交付的汽车数量略高于第一季度的唯一原因是，其是以牺牲利润率为代价大幅打折。

戈洛姆认为，“很明显，他们在很大程度上也是一家汽车公司，与其他制造商有相同的供应链和同样的需求压力。Model 3 和 Model Y 的设计已经有三到六年时间，库存甚至越来越多，而且需求似乎真的已经达到饱和。”

作为世界上最有价值的汽车制造商，特斯拉第二季度生产的汽车比交付给客户的汽车多出 13560 辆。去年 10 月份特斯拉曾预测，在可预见的未来能售出生产的所有汽车。虽然与第一季度的数据相比，这一差距有所缩小，但趋势令人担心。

新车型的匮乏也使特斯拉更难在中国市场与对手竞争。本土厂商推出的新产品更新颖更亮眼，这对特斯拉汽车的需求形成更大压力。

根据中国汽车行业机构的数据计算，特斯拉第二季度中国制造汽车的交付量创下历史新高，但公司在中国纯电动和插电式混合动力汽车市场的份额从今年第一季度的 10.5% 降至 8.8%。

“随着时间的推移，特斯拉在电动汽车领域的市场份额可能会下降，”晨星公司 (Morningstar) 分析师塞斯・戈尔茨坦 (Seth Goldstein) 表示。“然而，我认为更合适的衡量标准是特斯拉在汽车市场的总体份额。随着交付量的持续增长，这一份额也在不断增长。”

随着电动汽车市场整体销售增幅不断放缓，特斯拉一直在积极采取行动，在美国充电市场占据更大份额，实现收入多元化。

特斯拉已与福特汽车和通用汽车等公司合作，推广使用其北美充电标准 (NACS)。这一举措使特斯拉市值今年增加了 1 倍多，超过 8800 亿美元。

在与传统汽车制造商达成相关合作之后，几家充电公司也表示他们将采用特斯拉充电标准。

根据金融数据科技公司 Refinitiv 的数据，这对第二季度特斯拉营收贡献不大，预计当季营收将增长 45.2% 至 245.9 亿美元；但分析师预计，这将在未来显著提振特斯拉的营收。

投行 Piper Sandler 估计，到 2032 年，特斯拉充电网络的营收将达到 96.5 亿美元，其中一半以上来自其他汽车制造商生产的电动汽车使用特斯拉充电网络充电。

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