被指控薪酬过高，特斯拉董事会返还 7.35 亿美元股票和现金奖励

IT之家 7 月 18 日消息，一份法院文件显示，特斯拉董事会将向该公司返还 7.35 亿美元（IT之家备注：当前约 52.7 亿元人民币）以解决被股东指控的严重高薪问题。这是同类案件中规模最大的一次和解之一。

据悉，该诉讼指控董事会成员通过不当手段，为自己提供巨额薪酬，其中包括特斯拉联合创始人马斯克、甲骨文公司联合创始人拉里・艾里森等等。

根据特拉华州衡平法院 7 月 14 日提交的文件，特斯拉董事否认其存在投资者所指控的不当行为，但表示他们同意解决此案，以消除进一步诉讼可能带来的不确定性、风险、负担和费用。

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此次诉讼由退休基金在 2020 年提起，该基金对自 2017 年 6 月起授予给特斯拉董事的股票期权提出了质疑。

值得一提的是，此次和解不会影响埃隆・马斯克 560 亿美元的薪酬计划，该计划正受到股东在另一起诉讼中的挑战，该诉讼于去年进行了审判，而马斯克案的裁决预计很快就会公布。

特斯拉没有回应置评请求。根据法院文件，董事们认为自己的行为是出于善意，符合特斯拉股东的最大利益，但他们同意和解是为了消除对自己和公司的法律诉讼风险。

这些董事被指控在 2017 年至 2020 年期间授予自己约 1100 万股期权时存在不公平和过高薪酬的问题，这些期权据称远远超出了企业董事会的规范范围。

作为和解的一部分，董事们还同意在 2021、2022 和 2023 年不获得任何报酬，并且董事会将改变薪酬确定的方式。

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