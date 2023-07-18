特斯拉起诉澳大利亚 Cap-XX 公司，称其侵犯汽车超级电容器专利

IT之家 7 月 18 日消息，据路透社报道，特斯拉于当地时间周五在得克萨斯州联邦法院起诉了澳大利亚公司 Cap-XX，声称其用于电动汽车电池储存能量的超级电容器侵犯了特斯拉子公司拥有的两项美国专利。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）曾在 2014 年承诺，不会“对任何善意想要使用我们技术的人提起专利诉讼”。而特斯拉最新表示，此次法律行动是为了回应 Cap-XX 最初于 2019 年针对特斯拉子公司 Maxwell Technologies 提起的专利侵权诉讼。

诉讼称：“Maxwell 拥有创新历史，拥有自己的专利，现在已转让给特斯拉，因此特斯拉对 Cap-XX 提起诉讼，以保护其知识产权。”

特斯拉和 Cap-XX 的代表没有立即回应对向美国得克萨斯州东区地方法院提起的诉讼发表评论的请求。

据IT之家此前报道，特斯拉于 2019 年收购了 Maxwell，耗资 2.35 亿美元（当前约 16.85 亿元人民币）。与 Cap-XX 一样，Maxwell 为电动汽车生产电容器，以提高其能量存储能力。Cap-XX 涉嫌侵犯的专利涉及超级电容器中使用的电极，特斯拉称其为“设备电力能力的主要来源”。

特斯拉表示，Cap-XX 超级电容器中使用的电极工作原理与 Maxwell 的专利技术相同。它要求法院赔偿一笔数额不详的金钱损失。

Cap-XX 在特拉华州联邦法院正在进行的诉讼指控 Maxwell 侵犯其自己的超级电容器专利。

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