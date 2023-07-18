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问界 M5、M7 车型获 OTA 升级：新增动态自适应扭矩、小艺免唤醒等 7 项功能

2023/7/18 10:03:31 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 18 日消息，7 月 18 日，问界汽车官宣旗下 M5、M5 EV 以及 M7 三款车型获得 OTA“重磅升级”，官方称本次带来七大功能升级、十余项体验更新。IT之家附本次更新内容如下：

  • 全系车型支持 HUAWEI DATS 动态自适应扭矩系统（包括问界 M5 智驾版）：官方称可实现“扭矩调整更迅速、行驶更平顺、告别晕车感”

  • 新增“车内关怀”功能：短暂离车不下电，可一键开启、关闭

  • 新增音频均衡器：支持五段自定义调节，涵盖低音、中低音、中音、中高音、高音

  • 新增“小艺”免唤醒：通过设置-智慧助手-智慧语音打开，或点击“免唤醒技能”查看具体指令

  • 新增“智慧寻车”功能：停车过程中，车辆会主动识别停放位置、楼层，可将车位信息通过 AITO App 发送给车主。App 内“爱车”-“位置”可显示停车位识别号、4 张车辆周围环境照片

  • 新增“超级桌面”异账号登录功能：无需更换车主账号，对方使用华为手机扫描登录二维码，可实现分享对方歌单等功能

  • 车机新增一系列 App：新增酷我音乐、搜狐新闻、儿歌多多、途游中国象棋等常用 App，并对已有 14 余种应用进行优化升级

支持车型升级方法如下：

车端

  • 中控屏点击“设置-系统-更新与重置-系统更新”，查看更新状态、当前版本

  • 确保“自动下载”为开启状态，新版本推送后，车辆会自动下载最新版本并在通知中心展示进度

  • 下载完成后，从“设置”或通知中心进入可设置更新计划

手机端

  • 手机打开 AITO App，进入“我的-我的车辆”，选择指定升级车辆，点击“车辆软件版本”

  • 升级包下载完成后，在“车辆软件版本”界面选择“立即更新”或“预约更新”

  • 另外，升级时需保证车辆停放于平缓路面、网络信号良好、电量高于 15%。

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