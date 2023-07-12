AITO 问界 M7 智驾版实车曝光，搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统

IT之家 7 月 12 日消息，汽车博主 @德卤爱开车 曝光了 AITO 问界 M7 智驾版实车照片，看起来像是在路上运输的时候被拍到的，也有可能是厂商故意放出的“泄露”。

此前在 6 月 16 日，AITO 问界 M5 智驾版已经开启交付。据悉，这款新车与问界 M5 智驾版相同，同样搭载华为 ADS 2.0（Advanced Driving System），并有望于 8 月首发。

据介绍，在 7 月进行 OTA 升级后，AITO 城区 NCA 智驾功能将在上海、广州、深圳、重庆、杭州 5 城开放，今年三季度不依赖于高清地图的城区 NCA 将在 15 城落地，四季度将增至 45 个城市。

按照赛力斯公告，6 月销量 18754 辆，同比下降 27.04%，其中赛力斯汽车 6 月销量 5668 辆同比下降 25.99%。虽然官方并未公布问界系列车型的销量，不过我们可以等后续乘联会公布数据。

AITO 问界 M7 豪华智慧大型电动 SUV 发布于 2022 年 7 月 4 日。该车型采用增程式动力，舒适版现为 28.98 万元，豪华版 30.98 万元，旗舰版 37.98 万元。

参考问界 M5 智驾版（配备有 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 颗高清摄像头以及 12 个超声波雷达），预计问界 M7 智驾版也将新增大量车顶激光雷达。

官方表示，配合高性能计算平台以及拟人化算法，不仅能实现对静态目标的全场景、全天候感知，还能识别通用障碍物白名单之外的多种物体，结合道路拓扑推理网络，实现有图无图都能开。动力部分，预计问界 M7 智驾版继续提供增程式混合动力版本及纯电动版本以供消费者选择。

值得一提的是，华为官方此前宣布 HUAWEI ADS 2.0 高阶智驾包开启限时优惠，一次性购买价格下调一半至 1.8 万元，优惠活动截止日期为 2023 年 12 月 31 日，详情可见IT之家此前报道。

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