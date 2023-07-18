百度回应“百度公益”低调下线：难以发挥自身优势

IT之家 7 月 18 日消息，近日据民政部“慈善中国”页面显示，慈善组织互联网募捐信息平台由原本的 30 家变为 29 家，原有的“百度公益”信息悄然消失。

IT之家经查询发现，原百度公益官网现在也处于不可打开的状态，报错 HTTP ERROR 404。种种迹象表明，百度公益已经以非常低调的状态下线了。

近日百度企业社会责任办公室主任卢健在接受《中国新闻周刊》采访时回应：“百度公益难以发挥自身优势，互联网公益注重互动、链接和公众广泛参与，这不是我们的优势赛道。”

据“百度公益”的百度百科页面显示，2010 年 8 月 5 日，百度为纪念登陆纳斯达克 5 周年举行了一个小规模酒会，李彦宏于酒会上宣布百度将筹建公益基金会。百度公益号称“希望通过专业化的组织和专业化的运营，来更好开展公益事业，回馈社会”，已参与“母亲水窖”“粉红丝带”“汇川行动”“2008 分之 1 公益短片”等多个公益事业。

早在 2017 年，百度公益就已被民政部约谈，要求“加快平台改造与完善，开放自身优势资源，创造与公众预期相称的工作业绩”，但该年度结束时，其募捐额度仍排名靠后。

随后的 2018、2019 年，民政部又相继两次要求百度公益“进一步找准定位、提高效能、主动服务，发挥与公众预期相称的平台作用”，然而百度公益看起来并未能达成上述目标。

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