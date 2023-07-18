针对高轮询率鼠标优化，微软 Win11 七月更新显著改善游戏卡顿问题

IT之家 7 月 18 日消息，根据 Windows Latest 报道，微软在本月补丁星期二活动日发布的 KB5028185 累积更新中，针对使用具备高轮询率鼠标的用户，优化减少了游戏卡顿情况。

微软工程师向该媒体透露，Win11 七月更新重点改善了游戏中的卡顿情况，进一步提高了玩家的沉浸式游戏体验。

工程师表示 Win11 玩家在安装 7 月累积更新之后，应该会注意到游戏性能的提升，尤其是在配合使用具备高轮询率的鼠标时，可以明显感受到游戏性能的提升。

微软表示游戏玩家通过高 DPI、高轮询率的鼠标，或者其它工具，来减少响应时间并提高精度。

高轮询率鼠标和后台进程对 Windows 输入堆栈的需求增加，导致处理输入花费大量时间，最终影响游戏渲染体验。

微软在 7 月更新中优化了处理输入请求的处理时间，通过限制和合并后台原始鼠标侦听器，限制其消息速率来提高性能。这确保了对后台监听器的更有效的输入处理，释放了更多的周期来改善游戏体验。

IT之家在此附上微软官方举例，在更新了之前，Surface Laptop Studio 配合 1000 Hz 鼠标，运行游戏会遇到明显的卡顿；而在更新之后，相同设置下可以提供流畅的游戏体验。

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