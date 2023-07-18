现代全新一代胜达车型官图亮相，采用硬派造型设计

IT之家 7 月 18 日消息，现代旗下的中型 SUV 胜达将在明年迎来更新换代，近期官方公布了该车型的一系列图片。

图片显示，新车采用了现代全新的设计语言，以大范围的直线和方正的车身轮廓营造出硬派的基调，整体稍显复古气息。该车前脸配备长条形 LED 灯组，展现出贯穿式的视觉效果，两侧的日间行车灯展现出“H”字形的图案，尾灯也采用了类似设计。整车从头到尾，包括轮眉的设计，都可以用“横平竖直”来形容。

相比现款车型，新车整体长度和轴距增加，前悬稍有降低，现代汽车表示该车一大主打特征将会是“大空间”，将为消费者“满足户外生活方式需求”而打造。据悉，该车将提供两排和三排座椅布局。

内饰方面，新车座舱整体仍维持外观的视觉基调，大范围采用方形和直线条设计。该车将搭载弧面双联屏，且有望保留一部分实体按键。此外，从细节图中还可以看出，该车将配备数量可观的 Type-C 接口，并提供两个手机无线充电平台。

该车后排座椅还可完全放倒，后排形成一个纯平地台，可放置多种露营用品。

不过，关于该车将采用何种动力，或者是否推出混动 / 纯电车型，暂时不得而知。

IT之家此前报道，现代汽车公司报告称，该公司今年 6 月全球汽车销量为 375113 辆，同比增长 9.5%；今年上半年累计销量为 2081462 辆汽车，同比增长 10.8%。现代汽车高性能 N 品牌自 2015 年正式推出以来，全球销量已突破 10 万辆大关。

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