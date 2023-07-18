《永恒空间 2》开发商：微软 Xbox Game Pass 让独立游戏的开发环境更加美好

IT之家 7 月 18 日消息，《永恒空间 2》是一款首发登陆微软 Xbox Game Pass 的太空射击独立游戏，日前该游戏的开发商 Rockfish Games 的首席执行官 Michael Schade 在接受播客 Xbox Expansion Pass 的采访时，表示微软 Xbox Pass Pass 让独立游戏的开发环境更加美好。

▲ 《永恒空间 2》游戏海报

Michael Schade 表示，微软将会给加入 Xbox Game Pass 阵容的游戏提供必备的开发资金，游戏工作室在保持独立开发的同时，能够避免因为财务问题而导致游戏中途夭折，因此这可以令开发团队将作品打造得更完美。

据悉，在开发《永恒空间 2》时，微软为 Rockfish Games 提供了一系列资金，加上《永恒空间》初代营收及续作的“抢先体验版”收入，使得工作室可以再多花 9 至 12 月的时间来完善续作。

Michael Schade 同时表示，《永恒空间 2》在加入 Xbox Game Pass 后，在 Steam 平台上依然卖了不少，“坦白说游戏加入 Xbox Game Pass 并不影响销量，特别对于我们这种独立开发者，与微软合作带来的益处是显而易见的”。

Michael Schade 还认为 Xbox Game Pass 不仅是开发者的福音，对于索尼 PlayStation 玩家来说也能从中受益，毕竟游戏是在充足的资金和时间下所打造，在上市后则会登陆全平台，为所有玩家带来更好的游玩体验。

但IT之家发现，索尼 SIE 的 CEO Jim Ryan 则对微软 Xbox Game Pass 的论调完全持负面态度，他表示自己“曾与大量发行商进行了交谈，得知他们普遍不喜欢 Game Pass，认为这破坏了游戏价值”。

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