Threads 为应对垃圾内容推出“限流”功能，马斯克评价其“抄袭推特”

IT之家 7 月 18 日消息，对于一个社交平台来说，用户还是开发运营人员都会对各种各样的垃圾信息深恶痛绝，网络巨头 Meta 刚刚推出不久的图文社交平台 Threads 也不例外。

日前，Instagram 负责人 Adam Mosseri 在 Threads 上发文宣布，平台将上线“Rate limit”功能，以应对垃圾信息带来的影响。

垃圾内容的攻击性开始上升，我们不得不采取诸如“限流”等更严格的措施，可能意味着我们不小心限制了部分活跃用户。如果您被误报，请告知我们。

不过有消息人士指出，该举措是在步推特限流的后尘。IT之家此前报道，为了防止 AI 公司大量抓取推特数据，影响真实用户的体验，马斯克决定对推特阅读量进行限制。

根据目前最新的政策，推特老用户每天只能浏览 1000 条推文（新用户 500），而购买了每月 8 美元（当前约 57 元人民币）的 Twitter Blue 订阅服务、通过组织获得认证或被马斯克强制认证的账户上限是 10000 条。

而至于 Threads 的“限流”将采取何种措施，Adam Mosseri 没有进行过多介绍。

针对 Threads 上线的新功能，马斯克回应称“Lmaooo Copy”并附上一个狗狗 emoji 表情。毫无疑问，马斯克又向他的竞争对手开炮了，嘲讽其只会抄袭推特的功能。

晚些时候，有 Threads 用户在推特上表示 Threads 已经采取了“限流”措施中的“限制关注他人的频次”，并称其“真是讽刺”，马斯克回复称“好像感受到了压迫”。

两大社交平台之间的隔空掐架，几乎一直都没有停过。比如最近一位开发者发现，Twitter 在搜索中屏蔽了 Threads 的链接。更早一些的 7 月 10 日，马斯克则在推特上对马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）猛烈抨击，称其是个“软蛋”，还要跟他举行一场“不可描述”测量比赛。

在过去的几天里，马斯克一直在关注 Threads，称 Threads“只是 Instagram 去掉了图片，这说不通，因为饥渴的图片是人们使用该应用程序的主要原因”。马斯克甚至对其提起诉讼，指控 Meta 挖走前 Twitter 员工来创建“山寨”应用。

值得一提的是，马斯克与扎克伯格之间矛盾积蓄已久，二人甚至公开约架，想一决高下。

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